Se billedserie Røde Kors? genbrugsbutik i Jyllinge fylder 25 år. Lis Jensen er blandt de frivillige, som har været med i alle 25 år. Foto: Kenn Thomsen

25 år med Røde Kors: - Vi kravlede over bjerge af poser med genbrugstøj

Roskilde - 28. september 2021 kl. 17:52 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

I en tidligere Nettobutik i Jyllinge Centret er en stor, lys og åben genbrugsbutik. Lis Jensen går forbi rækken af sko og retter to par, så alle står med snuden ud mod butikken. Genbrugsbutikken kan lørdag den 2. oktober fejre 25-års jubilæum.

- Jeg tror, vi er ni, som har været med i 25 år, fortæller Lis Jensen.

Lis Jensen mindes den første tid.

- Der stod i avisen, at vi kunne komme hen på Baunehøjskolen til et møde. I spidsen for mødet var Mette Gjerskov (S) og hendes far, siger Lis Jensen og fortæller, at butikken fik et lille lokale i smøgen ved den ene indgang til Jyllinge Centret.

- Jeg husker, at Gert Bjerre var med til at banke og gøre lokalet klar. Han er stadig med og tømmer containere, fortæller Lis Jensen.

For 25 år siden var det Marianne Jelved, som klippede den røde snor. Hun boede dengang i Jyllinge og var skolelærer. Butikken fik hurtigt faste kunder.

- I dag er det meget mere in at handle genbrug, siger Anny Rasmussen.

Kold sortering af tøj I begyndelsen blev tøjet sorteret i kælderen på Margretheskolen i Gundsømagle.

- Vi var der ikke så længe. Nogen mente, at børnene kunne få lus af at være i nærheden at det gamle tøj, siger Lis Jensen om årsagen til, at de måtte flytte.

Sorteringen blev flyttet til den gamle smedje, men der var ingen varme, så det var en kold fornøjelse. Samtidig kom der mere og mere tøj. Sorteringen endte derfor i lokaler under Torvet i Gundsømagle.

- Dem, som afleverede tøj fra containerne, smed bare poserne ind i lokalet, så nogle gange skulle vi kravle over et bjerg af poser for at komme ind. Det var sjovt, fortæller Lis Jensen.

- Vi var også yngre dengang, lyder det fra Anny Rasmussen.

I dag er der plads til sorteringen i butikkens baglokaler.

Løb mellem to butikker I begyndelsen af butikkens levetid var det kun tøj, der blev solgt, men senere tog en frivillig initiativ til, at der også blev solgt andre ting. Efter det lille lokale i smøgen flyttede butikken videre til det nuværende nabolokale, hvor der i dag er guldsmed. Her var butikken opdelt i to, hvor der var tøj i det ene lokale og ting i det andet lokale.

Røde Kors havde på det tidspunkt også nogle lokaler på en gård, hvor der var møbelsalg en gang om måneden. Da den nye Netto åbnede i november 2015, stod det store butikslokale tomt.

Røde Kors fik lov til at stille møbler ind i den tomme butik, men da de frivillige blev træt af at løbe frem og tilbage mellem de to butikker, når der var nogen, som ville købe møbler, satte en frivillig en disk op og begyndte at sælge fra lokalet. For snart tre år siden overtog Røde Kors så Netto-lokalet, og hele butikken bor her i dag.

Vigtige ugefarver Røde Kors Gundsø har omkring 120 frivillige, hvoraf cirka 100 er tilknyttet butikken. Udover vagter i butikken er der tre hold, som på skift kommer om mandagen og sorterer tøj.

- Fordi vi har været her i så mange år, så ved vi, hvad der sælger i Jyllinge, siger Lis Jensen og fortæller, at resten af tøjet bliver sendt videre til andre Røde Kors butikker.

De frivillige sætter små plastikringe på bøjlerne. Der er fire farver, som hver markerer en uge. På den måde kan de frivillige holde øje med, om tøjet bliver solgt. Hvis det ikke er solgt på fire uger, så bliver det enten sendt videre til en anden butik eller bliver hængt væk et stykke tid, inden det kommer tilbage i butikken.

Lis Jensen har ikke tal på, hvor mange timer hun bruger i butikken om ugen.

- Jeg kan ikke undvære det, siger hun.

Anny Rasmussen oplyser, at hun har en ugentlig vagt på 3,5 timer, samt en sorteringsaften en gang om måneden.

- Vi kommer ud mellem andre folk. Der er godt samvær, og vi gør noget godt for andre og for os selv, siger Anny Rasmussen.

Fest i og udenfor butikken 25-års jubilæet var egentlig i maj, men der forhindrede corona-restriktionerne en fejring. Derfor er den 2. oktober, de 25 år bliver fejret med musik, kaffe og kage på torvet foran butikken, mens der i selve butikken vil være gode tilbud.

Røde Kors' generalsekretær, Anders Ladekarl kigger forbi, og det samme gør Mette Gjerskov (S). De frivillige fejrer jubilæet lørdag den 30. oktober.