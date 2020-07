Den god stemning ved påskefesten blev ødelagt, da en 24-årig mand bankede en anden festdeltager. Foto: Kenn Thomsen

24-årig mærkede effekten af lovstramning

Roskilde - 02. juli 2020 kl. 19:28 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For en 24-årig mand fra Næstved er en påskefest, han deltog i i Roskilde, endt med en ubetinget fængselsstraf.

Han var taget til fest på Roskilde Tekniske Skole, hvor han et par timer over midnat stak en anden festdeltager to knytnæveslag i ansigtet. Det erkendte han i retten.

Sydsjællænderen er tidligere dømt for vold. Det skete for seks år siden, hvor han fik 40 dages betinget fængsel, og det blev udslagsgivende for den straf, som Retten i Roskilde kom frem til.

Hvis den 24-årige havde håbet på endnu en betinget dom med samfundstjeneste, blev han skuffet. Straffeloven blev nemlig ændret i december, således at udgangspunktet nu er, at der skal falde en ubetinget dom, hvis den dømte tidligere har været dømt for vold. Det var tilfældet her, og så blev straffen fastsat til 40 dages ubetinget fængsel.

