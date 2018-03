Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

223 mio. kr. for nyt mellemlager til atomaffald på Risø

Roskilde - 23. marts 2018 kl. 12:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag, fredag, førstebehandler Folketinget det beslutningsforslag, som skal forlænge Danmarks atomaffalds ophold på Risø, indtil det kan placeres i et permanent lager. Det er planen, at atomaffaldet skal blive på Risø frem til år 2073.

Dykker man lidt ned i, hvad beslutningsforslaget betyder, så skal der bygges nye mellemlager-faciliteter på Risø, da de eksisterende bygninger kun var beregnet til at huse atomaffaldet frem til 2012, hvor det var forventningen, at der var etableret et slutdepot.

I beslutningsforslaget kan man læse, at det vil koste 171 millioner kroner at opføre og ibrugtage et nyt mellemlager. Læg dertil 52 millioner kroner til planlægning, miljøvurdering, projektering og udbud. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Tallene er behæftet med betydelig usikkerhed, da der ikke er danske erfaringer med lokalisering, projektering og opførsel af anlæg af denne karakter, står der i lovforslaget.

- Desuden er det dyrere at drifte et mellemlager frem for et slutdepot, siger direktør i Dansk Dekommisionering, Ole Kastbjerg Nielsen.

Ifølge beslutningsforslaget vil det koste 350 millioner kroner mere at drifte et mellemlager i de planlagte 50 år, end det vil koste at drifte et slutdepot i den tilsvarende årrække.

Det nye mellemlager forventes at stå klar i 2023.