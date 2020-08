22-årig tog affære da mand ville ud på jernbanespor

Der var hurtig og resolut handling fra en 22-årig mand fra Taastrup, da han lørdag aften befandt sig på Roskilde Station. Her forsøgte en mand sig med at komme ud på jernbanesporene.

Det forhindrede den 22-årige - to gange. Derefter tilkaldte han politiet, da den yngre mand havde mistanke om at manden var påvirket af et eller andet.