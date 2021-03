Det er ikke uden grund, at det kræver kørekort at køre en motorcykel. Tirsdag gik det galt for en 22-årig mand, der kørte uden. Foto: Lars Sandager Ramlow

22-årig motorcyklist mistede kontrollen og styrtede

Uheldet var efter alt at dømme selvforskyldt. Det skete, da den 22-årige kørte ind mod Roskilde og tilsyneladende blev overrasket over, at en forankørende bil ikke kørte hurtigere, end den måtte.

Da han opdagede det, blev motorcyklisten nødt til at bremse hårdt op - så hårdt, at han mistede kontrollen over motorcyklen og væltede.