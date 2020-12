En 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet til den 14. januar 2021, efter politiet tirsdag aften blev beskudt med fyrværkeri i Æblehaven i Roskilde. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

22-årig fængslet for at affyre fyrværkeri mod politiet: Brød helt ny paragraf

Roskilde - 23. december 2020 kl. 13:24 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

En 22-årig mand fra Roskilde er blevet varetægtsfængslet til den 14. januar 2021 for at skyde fyrværkeri mod politiet i Roskilde tirsdag aften. Den 22-årige, som kærede afgørelsen til landsretten, har samtidig fået »æren« af at være blandt de første, som er blevet sigtet efter en nyindført paragraf i straffeloven, der omhandler angreb med genstande mod personer i offentlig tjeneste.

Den 22-årige blev anholdt klokken 23.36, efter at politiet i løbet af tirsdag aften havde fået flere anmeldelser om fyrværkeri i Roskilde by, selv om affyring først er lovligt fra den 27. december. Især beboerne i området omkring Ejboparken, Neergårdsparken og Æblehaven meldte om utryghedsskabende fyrværkeri tæt ved beboelse, hvor borgere i området var tæt på at blive ramt.

Da politiet var i området ved Æblehaven for at gribe ind over for den ulovlige affyring af fyrværkeri, så en patrulje en gruppe af unge, som skød bomberør af, og gik til fods hen mod dem, men betjentene blev beskudt af bomberør og måtte søge dækning.

Flere patruljer kørte til området, hvor de fandt frem til den 22-årige mand, som kunne mistænkes for at have skudt fyrværkeri af mod politiet. Han blev anholdt og sigtet for angreb mod politiet og for fareforvoldelse.

Tidligere på aftenen beslaglagde politiet 28 bomberør fra en 17-årig mand fra Taastrup, som betjentene så affyre fyrværkeriet ved Ejboparken omkring klokken 21.30. Han blev sigtet for at overtræde fyrværkeriloven og bomberørene blev beslaglagt med henblik på destruktion.

Ingen politifolk eller andre meldes at være kommet til skade i forbindelse med affyringen af fyrværkeri.

