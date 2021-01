Det var en 21-årig mand, som blev frygtet frihedsberøvet, der fik politiet til at rykke talstærkt ud på Gammel Marbjergvej tirsdag morgen. Foto: Presse-fotos.dk

21-årig efter kidnapning

Det var en anmeldelse fra vennerne til en 21-årig mand fra Roskilde, der tirsdag morgen fik Midt- og Vestsjællands Politi til at afspærre en del af industriområdet på Gammel Marbjergvej i det østlige Roskilde og gennemsøge det med hunde.

Vennerne var ud af stand til at få kontakt med den 21-årige, som mandag aften var blevet afhentet af nogle personer i industrikvarteret.

I løbet af morgenen lykkedes det politiet at finde den 21-årige, der var uskadt. Hans forklaring og de tekniske fund, der blev gjort på stedet, indgår nu i den videre efterforskning. Politiet er af den opfattelse, at der er sket en frihedsberøvelse i nogle timer, og at økonomiske uoverensstemmelser kan være det motiv, der ligger bag.