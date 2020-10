21-årig havde kreditkortkniv og riffelpatroner med i bilen

Føreren af bilen, en 21-årig mand fra Roskilde, blev i bilen fundet i besiddelse af en såkaldt kreditkortkniv. Det vil sige, at kniven har størrelse og form som en kreditkortholder, men som i stedet indeholder et knivblad, som kan skubbes frem.

Den 21-årige blev desuden fundet i besiddelse af fire riffelpatroner, selvom han ikke længere havde våbentilladelse. Han blev derfor sigtet for at overtræde knivloven og våbenloven, og de ulovlige effekter beslaglagt med henblik på konfiskation. Den 21-årige kan forvente, at der bliver et efterspil.