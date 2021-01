Peter Jelsted er indehaver af Musicon Mikrobryggeri, der som mange andre virksomheder har været gennem et turbulent år. For ham var det ellers året, hvor bryggeriet endelig skulle give overskud. Foto: Mie Neel

2020 skulle have været bryggeriets vendepunkt

Bryggeriet og ølbaren var på vej til det punkt, hvor flere års opbygning endelig skulle resultere i et overskud. Musicon Mikrobryggeri åbnede i 2018, og i flere år forinden arbejdede indehaver Peter Jelsted på at få bygget stedet op

Det tegnede så lyst for Musicon Mikrobryggeri, da den skelsættende coronavirus for alvor satte sit tunge aftryk på samfundet med den nedlukning, statsministeren præsenterede 11. marts.

