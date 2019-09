20 administrative stillinger på rådhuset skal væk. Det er et af mange elementer i de pinsepakker, som har ført til, at budgettet er i nogenlunde balance, inden de egentlige budgetforhandlinger bliver indledt. Foto: Thomas Olsen

2020-budget er tæt på nul i udgangspunktet

Selv om partierne bag 2019-budgettet skal til at rebe sejlene for at sikre, at budgettet for indeværende år ikke bliver overskredet, ser det ud til, at det er lykkedes at skabe mere balance i tingene i 2020.

At udgangspunktet for det kommende år er blevet bedre, har byrådet sig selv at takke for.