Se billedserie Administrerende direktør Kristian Kornerup-Jensen kan glæde sig over, at 2019 blev det bedste nogensinde i Stryhns.

Send til din ven. X Artiklen: 2019 blev Stryhns' bedste år nogensinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

2019 blev Stryhns' bedste år nogensinde

Roskilde - 02. juni 2020 kl. 10:01 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går forrygende godt for Stryhns A/S.

Læs også: Stryhns arbejder for at sikre fødevareforsyningen

I dag offentliggjorde virksomheden sit 2019-regnskab, som viser rekordoverskud på 46,7 millioner kroner, samtidig med at omsætningen nåede 957 millioner kroner. Resultaterne er kommet i hus efter en række opkøb de senere år, senest af K-Salat.

- Vi har i 2019 haft fokus på at konsolidere vores forretning og hente synergier fra de seneste års opkøb, som vi er lykkedes meget flot med, siger administrerende direktør Kristian Kornerup Jensen og tilføjer, at væksten og udviklingen er drevet af dygtige medarbejdere, der hver dag bidrager med at udvikle en succesrig virksomhed og en spændende arbejdsplads.

På Stryhns handler det nemlig ikke kun om skabe resultater, der kan måles i kroner og øre. Regnskabet indeholder også en bæredygtighedsrapport, som blandt andet viser, at personalets arbejdsglæde er blevet forbedret siden 2017. Også miljømæssigt er der grund til glæde. Over en bred kam er forbruget af vand og el på Stryhns' produktionsanlæg faldet med fire procent pr. producent kilo, og graden af genanvendelsen af affaldet er steget fra 80 til 82 procent.

Mest markant er det imidlertid, at spildet ved produktion af færdigvare er reduceret med 34 procent, blandt andet i kraft af et samarbejde med Fødevarebanken.

- Bæredygtighed er område, vi arbejder intensivt med, da vi ønsker at tilbyde produkter, der er bedre for forbrugeren og for miljøet. Ambitionen for vores bæredygtighedsarbejde er at tilbyde sundere alternativer og nye bæredygtige produkter samt at forbruge mindre og minimere spild, siger Kristian Kornerup Jensen.

I 2019 er der blandt andet blevet arbejdet med at afdække nye potentialer inden for plantebaserede produkter, og det resulterede i lancering af en nøglehulsmærket pølse, hvor indholdet af kød er reduceret med 33 procent og erstattet af planteprotein. Flere tiltag i den retning er på vej.

Om der også er flere opkøb i vente, vides ikke, men Stryhns-ledelsen afviser det ikke. Det forudsætter dog, at muligheder dukker op inden for Stryhns' kerneforretning, eller at et opkøb vil kunne give nye vækstområder.

Som producent af fødevarer har Stryhns indtil nu ikke været påvirket negativt af Covid-19, selvom der er blevet indført en række ændringer og foranstaltninger, så myndighedernes retningslinjer og anbefalinger bliver overholdt. Hvorvidt og i givet fald hvilken effekt Covid-19 vil have på omsætningen og indtjeningen i 2020, kan ledelsen ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om.

relaterede artikler

Stryhns-omsætning nærmer sig en milliard kroner 07. juni 2019 kl. 10:22