20.000 i kø til 12.000 billetter: Roskilde Festival 2021 kan blive udsolgt i dag

Den sidste af de 80.000 partoutbilletter til 2020-festivalen blev solgt allerede den 2. marts. Aldrig har Roskilde Festival kunnet melde udsolgt så tidligt. Siden blev festivalen aflyst, men over 85 procent har valgt at beholde billetten, som er gyldig til næste år, i stedet for at få pengene tilbage. Dermed var der lidt under 12.000 partoutbilletter til salg, da Roskilde Festival i dag ved middagstid åbnede for billetsalget til folk, der havde skrevet sig på venteliste.