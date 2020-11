Se billedserie Jonas FJ og Anna Dupont har gjort det til en vane at tage på kærestetur med Grusbanden og morede sig gevaldigt under udlægning af sten til skjul og sikring af brink i Himmelev Bæk. Foto: Rune Hylby

20 tons sten hældt i vandløb

Roskilde - 03. november 2020 kl. 11:46

To trillebøre, en sækkevogn og 10 deltagere med stort engagement sørgede i weekenden for yderligere udlægning af 20 tons skjulesten på den 900 meter lange projektstrækning af Himmelev Bæk lidt nordøst for byen, som Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) og Den sjællandske Grusbande restaurerede den 12. september, altså for halvanden måned siden.

- I disse Covid 19-tider måtte vi kun være 10 personer, men fik trods alt lagt sten på en 150-200 meter lang strækning, der nu giver et væld af muligheder for kommende ørredgenerationer, lyder det fra bandeleder i Den sjællandske Grusbande, Rune Hylby.

Grusbanden, der nu tæller mere end 1000 frivillige på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund. De store sten danner et slynget å-løb nede i bækken, som fremover skal være levested for de ørredgenerationer, der klækker på de gydebanker, der blev lagt ud tidligere på efteråret.

- Allerede nu kunne vi tydeligt se, at der faktisk havde været ørreder oppe for at gyde på netop de banker, vi havde lagt ud. Der var gydt på to af de seks gydebanker, vi havde lagt ud. Den ene gravning var en bækørred, mens den anden var en havørred og gydesæsonen er jo ikke engang rigtigt begyndt endnu, fortæller Rune Hylby.