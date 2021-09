20 tons pærer endte på jorden efter et blæsevejr, men i stedet for at kassere dem har Danfrugt Skælskør besluttet at sælge dem via Too Good To Go. Foto: Danfrugt

20 tons pærer faldt ned under blæsevejr: Nu kan du redde dem

Roskilde - 09. september 2021 kl. 14:44

På fredag den 10. september har du mulighed for at gøre et godt pære-kup i Roskilde og samtidig være med til at mindske madspild. Det skyldes, at Danfrugt Skælskør er brændt inde med 20 tons pærer, der uventet er drysset ned på jorden på grund af kraftigt blæsevejr. Under normale omstændigheder ville der ikke være andet at gøre end at lade dem ligge:

- Så snart frugt har været på jorden, vil pakkerierne ikke tage imod det. Derfor stod vi pludselig med over 20 tons pærer - svarende til halvdelen af vores høst - der var i fare for at gå til spilde, forklarer Anders Piper, der er direktør for Danfrugt Skælskør.

Danfrugt Skælskør måtte derfor tænke i nye baner, hvilket blev til et samarbejde med madspildsappen Too Good To Go, der forbinder forbrugere med blandt andet restauranter og producenter, der har mad i overskud. På den måde håber Danfrugt Skælskør at kunne få reddet de mange pærer, der er lige nu er i fare for at gå til spilde:

- Vi har brugt hele året på at gøre klar til høsten, så at pærerne bare ville gå til spilde, ville være noget af det mest ærgerlige, man kunne forestille sig. De kan have et par skønhedsfejl, men smagen fejler absolut intet, siger Anders Piper.

Sådan kan du redde de nedfaldne pærer 1. Download Too Good To Go-appen, hvis du ikke allerede har den



2. Find »Danfrugt pick up parkeringspladsen Ny Østergade« i appen



3. Reservér en kasse



4. Afhent på parkeringspladsen Ny Østergade i Roskilde fredag den 10. september mellem 15 og 17

Pærerne, der er af sorten Clara Frijs, sælges i kasser med syv kilo for 49 kroner og kan allerede nu reserveres i Too Good To Go-appen og hentes i Roskilde fredag den 10. september på p-pladsen i Ny Østergade mellem klokken 15 og 17.