20-årig spritbilist i voldsomt solouheld

Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi, der også oplyser, at manden kom kørende mod nord ad Valorevej søndag ved 18.30-tiden, da han af uvisse årsager mistede herredømmet og kørte ind i et større træ.

- Han bliver undersøgt på skadestuen, men er uskadt. Til gengæld mistænkte vi ham for at have spiritus i blodet. Det var ikke meget, men over det tilladte, så han fik taget en blodprøve, fortæller Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi og oplyser, at bilen ikke var ejet af den 20-årige, så der er flere ting, politiet nu skal undersøge i forbindelse med uheldet.