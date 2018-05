Se billedserie 18-årige Rose Mai Pedersen blev som 14-årig diagnosticeret med paranoid skizofreni og var indlagt på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde i 16 måneder i 2016 og 2017. Under sin indlæggelse tegnede hun, og flere af værkerne kan nu ses på Sct. Hans. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

18-årig udstiller tegninger fra sin indlæggelse på Sct. Hans

Roskilde - 20. maj 2018 kl. 08:27 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke en helt almindelig udstilling, som Sct. Hans Hospitals Museum viser i de kommende måneder i museets særudstillingslokaler i tilknytning til konferencestuen i Kurhuset. Kunstneren bag udstillingen »Peace is where the soul goes« er den kun 18-årige Rose Mai Pedersen fra København, og det er ikke tilfældigt, at det er Sct. Hans, der er stedet for hendes første soloudstilling.

De fleste af værkerne på udstillingen blev nemlig til under hendes seneste indlæggelse på Psykiatrisk Center Sct. Hans i 2016 og 2017, hvor hun tilbragte 16 måneder på både ungdoms- og voksenpsykiatriske afdelinger.

- Jeg sad ved mit lille skrivebord og tegnede. Jeg begyndte først for alvor at tegne som 12-årig, og det var også på det tidspunkt, at jeg fik det rigtig dårligt psykisk, fortæller Rose Mai Pedersen, som fik diagnosen paranoid skizofreni som 14-årig.

Hun mener ikke, det var tilfældigt, at hun begyndte at tegne, samtidig med at hendes psykiske problemer tog til.

- Jeg brugte tegningen lidt som terapi. Det var en måde at få tingene ud af mit hoved og få dem visualiseret. Samtidig fik jeg noget smukt ud af noget grimt, siger hun.

Rose Mai Pedersens udstilling kan ses frem til den 22. august i Sct. Hans Hospitals Museums åbningstid, der er hver onsdag fra klokken 13 til 16.