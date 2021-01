Politiet ledte i første omgang efter fem gerningsmænd, men mener med anholdelsen af de fire teenagere at have fat i alle gerningsmænd bag det grove overfald i bus 600S. Foto: Kim Rasmussen

18-årig truet med kniv og gennembanket

Med i bussen var imidlertid også fire andre teenagere, hvoraf de to under trusler om anvendelse af vold fratog handelsskoleeleven sine airpods og kasket. Da bussen standsede ved Risø, tvang alle fire ham ud af bussen og ind i læskuret ved stoppestedet, hvor de bankede ham.

I første omgang var der frygt for, at voldsmændene havde brækket armen på handelsskoleeleven, men ifølge sigtelserne, der blev læst op ved grundlovsforhøret, resulterede volden i pletter på trommehinden, hævelser og blodansamlinger.

De kastede ham mod jorden og tvang ham til at aflevere sine sko, nogle Nike Air Max 270, sin jakke og sin Ralph Lauren hættetrøje, og de tvang ham også til at aflevere sin mobiltelefon, en iPhone 11 Pro, som han fik besked på at slette alt indhold på, inden de væltede ham omkuld på jorden, hvor de gav ham gentagne slag og spark både i hovedet og på kroppen.

Gerningsmændene tvang også den 18-årige til at oplyse sit fulde navn og adresse samt sit cpr-nummer, og de oplysninger brugte de til at prøve at få ham til at tie om, hvad han havde været udsat for.

De holdt en kniv mod hans hals og mave, mens der blev sagt »Hvis du anmelder det her til politiet, kommer jeg hjem, hvor du bor, og slår dig ihjel!« og »Uh, hvor har jeg lyst til at stikke dig ned!« og »Hvor skal du være glad for, vi ikke har stukket dig!«

I første omgang lød udmeldingen fra politiet på, at der var fem om at begå overfaldet. Efterforskningen blev blandt hjulpet på vej af videooptagelser fra bussen, og den resulterede altså i anholdelse af de fire onsdag formiddag, og flere gerningsmænd var der ikke, mener politiet.

Anklageren begrundede ønsket med, at sagen stadig er på et indledende stadie, og at det er uvist, hvad der kan komme frem i den videre efterforskning, lige som der under selve grundlovsforhøret ville kunne komme oplysninger frem, der ville kunne bruges mod den 18-årige, som gerningsmændene jo kender navn og bopæl på.

Forsvarerne protesterede og henviste blandt andet til, at politiet mener at have fat i alle gerningsmænd, således at der ikke er nogen medgerningsmænd på fri fod, og de pegede på, at hvis det endelig havde været hensigten at opsøge den 18-årige, så har der været rig lejlighed til det, eftersom overfaldet fandt sted for mere end fem uger siden.

På den baggrund mente de ikke, at de særlige betingelser, der skal være for, at dørene kan lukkes, ikke var opfyldt.