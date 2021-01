En bushammer (den lille røde hammer) syner ikke af meget i forhold til andre typer våben, men den hører alligevel ind under våbenloven. Billedet her er fra 2006. Foto: Peter Andersen

Artiklen: 18-årig sigtet for våbenloven: Havde bushammer på sig

18-årig sigtet for våbenloven: Havde bushammer på sig

Betjentene stødte på de to unge mænd på Søndre Ringvej i krydset ved Rabalderstræde i Roskilde klokken 1.40 og syntes, at de lugtede af hash.

De besluttede derfor at visitere mændene, som dog ikke havde narko på sig. Til gengæld blev bushammeren fundet på den 18-årige, og han blev derfor sigtet at overtræde våbenloven.

De to unge fik derefter lov til at gå, men hammeren blev beslaglagt, og den 18-årige kan forvente at høre mere fra politiet i sagen.