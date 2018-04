18-årig havde bilen fuld med stoffer og våben

Politiassistent Nino Petersen oplyser, at manden befandt sig i sin bil, og at der var tale om et rutinemæssigt tjek.

- Han bliver fundet i besiddelse tre joints, 5,3 gram hash, en totenschlæger, en foldekniv med et blad på 10 centimer samt 97 ampuller med dopingmidler. Han bliver sigtet for overtrædelse af våbenloven samt loven om euforiserende stoffer. Desuden bliver han sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af cannabis, siger Nino Petersen, som tilføjer, at en 23-årig mandlig passager fra Lejre også blev sigtet for at være i besiddelse af tre joints.