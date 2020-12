En 18-årig mand fra Jægerspris blev udsat for et overfald ved busstoppestedet ved Risø på Frederiksborgvej ved Roskilde.

18-årig ført ud af bus og overfaldet og bestjålet

Politiet søger vidner til en episode mandag aften, hvor en 18-årig mand fra Jægerspris blev udsat for et overfald ved busstoppestedet ved Risø på Frederiksborgvej ved Roskilde.

Den 18-årige forsøgte herefter at kontakte forbipasserende bilister for at få hjælp. Overfaldet blev anmeldt til politiet af den 18-årige klokken 22.46. Han blev hentet i ambulance og kørt til undersøgelse, da der var mistanke om et brud på armen. Politiet afhørte kort den 18-årige på stedet, men skal genafhøre ham nærmere.