Billedet her er fra røveriet mod grillen i Jyllinge Nordmark, der fandt sted i begyndelsen af december. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: 17 røverier: Se listen her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

17 røverier: Se listen her

Roskilde - 07. februar 2018 kl. 12:10 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bølgen af væbnede røverier begyndte fredag den 20. oktober.

Spar, Holbækvej: Klokken 19.54 alarmeres politiet efter en ekspedient er blevet truet af en mand med en køkkenkniv til at udlevere kontanter.

Rema 1000, Viby: To mænd forsøger at begå røveri. Anmeldelsen kommer 21.29. De to havde en pistol og en kniv med, og de greb fat i personalet, da personalet kom ud af forretningen. Personalet kunne ikke komme ind i forretningen efter lukningen, og derfor måtte de to gerningsmænd opgive deres ærinde. De flygtede fra stedet. Gerningsmændene beskrive som mænd/drenge i 16-17-års-alderen.

November

Tanken i Lyndby: Fredag den 3. november. Røveren truede med en brødkniv.

Dagli'brugsen St. Merløse: Mandag den 13. november. Røveren truede med en kniv.

Harald Nyborg: Tirsdag den 21. november får en pistolbevæbnet mand udleveret kassebeholdningen blev butikken på Industrivej.

December

Min Købmand, Kongebakken: Mandag den 4. december. Pistolbevæbnet mand med elefanthue får udleveret kassebeholdningen.

Dagli'brugsen i Ugerløse: Få timer efter røveriet hos Min Købmand på Kongebakken bliver brugsen udsat for røveri begået af en mand med elefanthue og pistol.

Dagli'brugsen, Klosterengen: Tirsdag den 5. december. Om aftenen kommer to gerningsmænd ind i butikken og truer sig til penge med en brødkniv. De havde maskeret underansigtet.

Nordmarkens Grill og Pizza, Jyllinge: Fredag den 8. december. Røver truede med revolver og forsvandt til fods.

Dagli'brugsen, Gundsømagle: Fredag den 22. december. To maskerede mænd truer med kniv til at få udleveret penge.

Januar

Netto, Holbækvej: Onsdag den 3. januar kllokken 19.50: Personalet bliver truet med en kanyle, da de opdager, at en mand er ved at stjæle fra butikken. Manden flygter på en sort herrecykel ad Holbækvej mod vest. Manden bliver anholdt den 9. januar og er også sigtet for butikstyveri i Viby Sjælland.

Dagli'brugsen, Gevninge: Fredag den 12. januar klokken 20.14 kommer anmeldelsen. Røveren er kommet ind via personaleindgangen, og han har truet personalet med en hammer. Det lykkedes personalet at tage hammeren fra røveren, der flygtede fra stedet til fods. Røveren beskrives som dansk.

Netto, Svogerslev: Torsdag den 15. januar: Klokken 22.000 anmelder personalet, at de er blevet truet af en mand med en kniv. Manden, en 21-årig mand fra Kirke Saaby, bliver fanget i en have i nærheden, hvor han prøver at gemme sig.

Dagli'brugsen, Kirke Saaby: Mandag den 22. klokken 20.01 kommer anmeldelsen. En maskeret mand truede med en skruetrækker en ekspedient til at udlevere kontanterne fra et kasseapparat. Røveren flygtede herefter til fods ad Rømøvej mod vest. Røveren beskrives som dansk.

Superbrugsen, Trekroner: Lørdag den 27. januar. Igen lige omkring lukketid. En bevæbnet og maskeret mand truer sig til kassebeholdningen. Manden brugte et baseballbat som våben. Manden beskrives som udlænding, som talte dansk med accent.

Februar

Netto, Københavnsvej: Søndag den 4. februar llokken 22.07 kommer anmeldelsen. To mænd truer personalet med en kniv. Røverne ville have personalet til at åbne pengeskabet, hvilket ikke var muligt grundet tidslås. Da gerningsmændene blev klar over, at deres røveriforsøg var nytteløst, så flygtede de fra stedet. De to mænd beskrives som mellemøstlige.

Spar, Holbækvej: I går klokken 20.05 kom en røver kom ind og truede med en kniv. Han fik udleveret et kontantbeløb. Han stak efterfølgende af fra stedet til fods. Gerningsmanden beskrives som: Mand, 30-35 år, 170-175 cm høj, anden etnisk herkomst end dansk, talte dansk, buttet, iført sort hættetrøje og lyserødt halstørklæde foran ansigtet.

relaterede artikler

Nyt røveri: Truede med kniv i Spar 07. februar 2018 kl. 09:30

Dagli'Brugsen udsat for røveri 23. januar 2018 kl. 11:15

Røvede Netto - anholdt på 25 minutter 16. januar 2018 kl. 09:22