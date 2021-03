Søren Madsen er opvokset i Roskilde og bor i dag i Solrød. Han er forsanger i ZZ Top Jam, men har oplevet, at en sang med hans gamle band Down South er blevet et hit på radiostationer verden over.

17 år gammel sang blev et uventet hit

Det er aldrig for sent at slå igennem. Det kan Søren Madsen skrive under på, efter at sangen »Woman« fra 2003 med hans gamle band Down South er gået viralt på radiostationer på seks kontinenter.

- Vi mangler kun Antarktis, men der sidder vist kun en håndfuld forskere, og de har nok ikke nogle rockradiostationer, siger han.