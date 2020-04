Se billedserie Die Herren gav en koncert på Gimle i Roskilde, der foregik uden publikum, men i stedet blev sendt live på Facebook, hvor op mod 1600 fulgte med undervejs. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

1600 så Die Herren give koncert på tomt spillested

Roskilde - 23. april 2020 kl. 22:01 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra de åbnede med »Vertigo«, til de sluttede af fem kvarter senere med »Where the Streets Have No Name«, blev der kommenteret lystigt fra publikums side til Die Herrens koncert på Gimle i Roskilde. Men hvor publikums snakkelyst indtil for bare et par måneder siden blev anset som et af de største problemer på spillesteder og festivaler, sidder alle nu i dag og ønsker sig tilbage til den tid, hvor de kunne få lov til at lade sig irritere over den slags.

Af samme grund var koncerten med Die Herren lidt af en oase i en ørken af aflyste arrangementer, selv om bandet var nødt til at optræde på Gimle uden publikum. De sad til gengæld klar hjemme foran skærmene, for koncerten blev livestreamet på Facebook, og ud fra kommentarerne at dømme var det noget, mange havde set frem til.

Som tilskuer skulle man lige vænne sig til de manglende klapsalver efter hvert nummer, og som en bruger skrev: »Savner dog publikumsstemningen. Det er det femte bandmedlem.« Men Die Herren var gode til at lade som om, de havde en masse tilskuere foran sig og ikke kun et par lyd- og lysfolk og kameramænd i den ellers tomme sal, og forsanger Morten »Mono« Marcher fik både opfordret folk til at skråle med og hoppe hjemme i stuerne.

Og de op mod 1600 brugere, der var på undervejs, fandt da også, at der var fordele ved at være til koncert på afstand. Flere nævnte den korte afstand til baren og de manglende køer til toilettet, samt at alle havde første parket. »Ham den høje, der altid står foran mig, er vist blevet hjemme,« lød en kommentar.

Hele koncerten kan ses eller genses på Die Herrens facebookside.