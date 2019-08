Se billedserie 1600 studerende er lige startet på Roskilde Universitet. De er inddelt i huse, som mandag formiddag mødtes for første gang ved Trekroner Station og gik i samlet flok til universitet. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 1600 nye studerende har taget hul på rekordlang opstart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1600 nye studerende har taget hul på rekordlang opstart

Roskilde - 20. august 2019 kl. 13:14 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er første dag i universitetslivet, og det første, man bliver mødt med er nogle mennesker i fjollet tøj, der vil have en til at danse til »Uh ih uh ah ah ting tank walla walla bing bang« med udklædningsbandet Cartoons.

Sådan er det at blive budt velkommen på Roskilde Universitet, der har tradition for en grundig og til tider gakket introduktion. Efter en dans og en fællesleg mandag formiddag, går de nye studerende i grupper ned mod universitetet, hvor de på deres vej blandt andet bliver mødt af »kiksemanden«, der har strøet mariekiks ud over stien og render febrilsk rundt for at forhindre horden i at træde på hans kiks.

Sådan fortsætter det med fester, fire dages rustur og alt det mere faglige og praktiske, der er godt at vide inden fem års studier på Marbjerg Mark. I alt varer introduktion i to uger, og forinden har de 200 frivillige brugt yderligere to uger på at forberede sig.

- Vi er meget stolte af at have Danmarks længste rus-periode, siger Mathilde Vendelholt, formand for universitetets studenterråd.

Egentlig er der også et formål med at møde de nye på den måde, hvor de med gak og løjer som våben bliver skubbet ud af deres reservation over for alt det ukendte og hen mod at blive en del af fællesskabet.

Med det intensive gruppearbejde som en betydelig del af universitetets studieliv er det vigtigt at kunne forholde sig til hinanden, også når der bliver skubbet lidt til ens grænser.