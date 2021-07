Se billedserie Make a Wish AU-cykelhold. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

16 unge ruller 750 kilometer for et godt formål

Roskilde - 30. juli 2021 kl. 13:49 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Fredag formiddag rullede 16 unge cyklister ind hos Stark i Ringstedgade i Roskilde, for at holde et kort hvil inden turen gik videre mod Kalundborg. De unge var startet i Allerød klokken otte i regn, rusk og modvind.

De unge kommer fra Allerød Ungdomsskole, og de er på farten med et godt formål, da de via turen samler penge ind til et par unge mennesker med livstruende sygdomme, som har nogle store ønsker, der kræver mere end en almindelig økonomi kan klare.

I løbet af otte dage skal de unge nå frem til Hvide Sande og retur til Allerød. Det bliver en tur på mindst 750 kilometer. Stark-koncernen er hovedsponsor for turen, og det giver den fordel at holdet kan lægge vejen forbi Stark's byggemarkeder, der ligger på ruten, og få et hvil og nogle forfriskninger.

Tredje år med tur

De unge ryttere på AU-Cykelteam er mellem 13 og 17 år. De kører for et godt formål ved at støtte Make a Wish Danmarks arbejde med at opfylde ønsker for børn og unge med livstruende sygdomme. Det er tredje år, hvor AU-Cykelteam er på en lang velgørenhedstur.

- Jeg var også med sidste år, fortæller Liva Ougaard på 14.

- Først var jeg ikke så meget for at være med til så lang en cykeltur, men da jeg så hørte, at det samtidig støttede et godt formål, tog jeg med.

- Den dreng, vi støttede sidste år, blev så glad, da han fik sit ønske opfyldt, siger Liva Ougaard.

For 17-årig Lukas Frisk-Puggaard er det første gang, han er med.

- Jeg har altid syntes at det er sjovt at cykle, og da jeg hørte om turen her så ville jeg godt prøve landevejscykling, siger han.

- Selv om det er regnvejr, så er det hyggeligt at køre sammen med de andre.

- Men jeg har nu ikke tænkt mig at begynde i en rigtig cykelklub.

Voksne med

De 16 unge har selskab undervejs af syv voksne, hvor de fire er med på cykel og tre kører i et holdets ledsagerbiler. En af de voksne på cykel er Ulla Holzte, og det er også hende der oprindelig tog initiativet til cykelteamet og velgørenhedsturene.

- Idéen fik jeg efter jeg selv havde været på en velgørenhedstur, hvor mange af deltagerne var midaldrende mænd med store maver, siger hun.

- Så jeg tænkte: Hvis de kan gøre det, så kan man også klare det som barn. Så første gang blev det en tur med ni børn og unge til Skagen.