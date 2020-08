Se billedserie »Hurraaa« bliver der råbt, efter indskolingsbørnene for første gang har indtaget deres pladser i klasselokalet. Vor Frue Friskole holder til på Lynggaarden i Tjæreby, hvor forældre og skolefolk har haft travlt med at sætte i stand sommeren over. Foto: Anders Ole Olsen

16 spændte elever tog hul på ny friskole

Roskilde - 12. august 2020 kl. 11:43 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var spændte og forventningsfulde smil iblandet nogle tavse, tænksomme miner, da 16 børn her til morgen mødte op til deres første skoledag på Vor Frue Friskole.

Skolen har selv første skoledag efter nogle travle måneder med at etablere friskole på en gård i Tjæreby. Så spændtheden gjaldt både børn, forældre og lærere, der har stået med deres egne tanker om, hvilken skole det nu bliver.

God karma Og selvfølgelig er man spændt, men der er ikke noget at være nervøs for, sagde skoleleder Anja Nørager-Nielsen.

Det kan kun gå godt, mener hun, med tanke på alt det arbejde og den gode karma, forældrene har lagt i skolen.

Hun er også selv spændt. Ikke bare på i dag, men dagen i morgen og alle dagene derefter.

For selvom der ligger en masse tanker og planer bag skolen, er det ikke helt til at sige, hvordan den bliver, før børnene og lærerne kommer rigtigt i gang med at sætte deres eget præg på hverdagen.

- Det er det, jeg er allermest spændt på. Gad vide, hvad det her egentlig bliver til? sagde hun og måtte synke en lille klump i halsen.

Et nyt fællesskab For Johnny Udbjørg, der er far til en dreng i 4. klasse, har det været en fordel, at skolen er helt nystartet.

Da familien flyttede til Tune, startede sønnen i den lokale folkeskole, hvor han ikke faldt til, og de ledte derfor efter en lille skole.

- Vi tænker, at det må være nemmere her, fordi alle er nye og ikke en del af et fællesskab, der allerede ekstisterer. Men vi er da hammerspændte, siger Johnny Udbjørg.

Vor Frue Friskole har elever fra Roskilde, Gadstrup og Tune, men omkring halvdelen af eleverne har gået på Vor Frue Skole, hvor nedskæringen til kun fire klassetrin fik en gruppe forældre til at tage initiativ til friskolen.

Starter i det små Eleverne er opdelt i indskoling (0.-3.) klasse og mellemtrin (4.-6.), men eleverne kan gå på skolen hele vejen til og med 9. klasse.

Der har også været henvendelser fra elever i 7. klasse, men til at starte med har skolen valgt at starte i det små og bygge på, fordi den nuværende kapacitet af lærere og undervisningsmidler ikke rækker til de fag, der kræves i de store klasser.

Det vigtigste har i første omgang været at blive over 14 elever, så skolen kan få tilskud.

God karmaIfølge bestyrelsesformand Jesper Sø var målet at lægge ud med omkring 20 elever, men der er flere på opskrivningslisten, som først skal starte næste år.

Der er også rigeligt til at nå op på 24 elever næste år, hvor kravet for at opnå tilskud stiger, og når tredje skoleår begynder, skal der være 32 elever,