16-årig tæsket: Fik ødelagt seks tænder og fik en hjerneblødning

I sagen fra mandag aften, hvor en 16-årig mand fra Ølstykke pådrog sig skader i ansigtet og på munden, da han blev overfaldet, efter at han selv havde overfaldet en 20-årig kvinde fra Lejre, kan politiet nu oplyse, at den 16-årige er blevet afhørt af politiet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Den 16-årige mand har ved overfaldet fået ødelagt 6 tænder, som er blevet behandlet af en tandlæge.

Herudover havde den 16-årige pådraget sig en hjerneblødning som følge af overfaldet.

Den 16-årige er fortsat sigtet for at have tildelt den 20-årige kvinde et slag i ansigtet med knyttet næve.

Den mand, som overfaldt den 16-årige, en 20-årig mand fra Roskilde, er blevet afhørt af politiet og er blevet sigtet for legemsangreb af særlig rå og brutal karakter efter straffelovens § 245, stk 1. Sagen vil blive afgjort på et senere tidspunkt.

Klokken 21.35 mandag aften fik politiet en anmeldelse om et slagsmål med flere parter involveret. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor også festivalpersonale var til stede.

Tre personer var involveret i slagsmålet. Det gik voldsomt for sig og en overgang troede man, at en af de involverede havde fået et hjertestop.

Optrinnet skulle formentlig været startet, da kvinden gerne ville låne en hat, som den 16-årige gik rundt med.

Det viste sig, at en spirituspåvirket, 20-årig kvinde fra Lejre havde fået et kraftigt slag i ansigtet af en mand. Hun var faldet omkuld og havde kortvarigt mistet bevidstheden.

Det blev af de øvrige tilstedeværende tolket, som om kvinden havde fået hjertestop, men det var ikke tilfældet. Modparten var en 16-årig ung mand fra Ølstykke, der var mistænkt for at have slået hende.