Se billedserie På Sct. Hans skal de nye boliger indpasses i de historiske bygninger og den flotte natur i området.

Send til din ven. X Artiklen: 150 mio. til i Sct. Hans og Musicon: Godt for Roskildes, mener Breddam Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

150 mio. til i Sct. Hans og Musicon: Godt for Roskildes, mener Breddam

Roskilde - 14. maj 2021 kl. 11:51 Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune skal i løbet af årene 2022-24 investere over 150 mio. kroner ekstra i udviklingen af den vestlige del af det gamle Sct. Hans Hospital samt den resterende del af Musicon.

Sådan lyder et forslag til det kommende møde i byrådets centrale Økonomiudvalg, hvor alle de valgte partiers ledere er repræsenteret.

Dette beløb kommer oven i det anlægs-budget, der allerede er planlagt for årene 2021-24, fortæller borgmester Tomas Breddam (S).

- Når vi vælger at gennemføre disse investeringer i byggemodning nu, er det, fordi de er meget afgørende for Roskildes videre udvikling, og pengene kommer også mere end hjem igen.

- Når vi derefter kan sælge grunde og bygninger i de to attraktive områder, vil det efterhånden give salgs-indtægter, der er endnu større, fremhæver Breddam.

Attraktivt boligområde

Planerne for det vestlige Sct. Hans går ud på at skabe et meget attraktivt boligområde, hvor man samtidig bevarer de historiske bygninger og den flotte park omkring det gamle psykiatriske hospital.

I det naturskønne område lige ned til Roskilde Fjord skal der fortsat være fri adgang, så de mange roskildensere, der plejer at komme her, stadig kan nyde at færdes her.

På Musicon omfatter den nye udbygning bl.a. området ved Hal 12 samt opførelsen af to parkeringshuse til de mange nye boliger inden 2025.

- For os er det vigtigste nok at udvikle kommunen, så den bliver et virkeligt attraktivt sted at bo og arbejde. På hver sin måde er Sct. Hans og Musicon initiativer, der gør Roskilde til en by, som både har respekt for de historiske værdier og naturen, samtidig med at vi kan skabe nye og anderledes bydele, siger Tomas Breddam.

Han forventer, at et stort flertal i byrådet er indstillet på at investere både i Sct. Hans og Musicon.

tk