I 2010 kørte bus 217 igennem Herringløse. Det lavede busændringerne i 2013 om på og dermed var det også slut med forbindelse til Taastrup for landsbyer som Herringløse og Gundsømagle. Foto: Per Vagnsø

15 minutter i bil, 61 med bus og tog: Landsby ønsker direkte bus

I Herringløse vil man have bussen mod Høje Taastrup tilbage. Den linje mistede landsbyen nemlig, da der blev lagt busser om tilbage i 2013, og den nye formand i byens landsbyråd er klar til at kæmpe for, at Høje Taastrup-forbindelsen kommer tilbage. Den vil også gavne i Gundsømagle, mener han.

