15 millioner: Skoles underskud trækker ud

Roskilde - 14. april 2021 kl. 05:41 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Et årligt underskud på over 15 millioner kroner er en hård nød at knække. Nordskolen og Roskilde Kommune må nu sande, at det ikke lykkes at kvitte det gedigne merforbrug fra 2023, som der ellers var lagt op til i den økonomiske handleplan, der er lagt for skolen

Det er udgifterne til specialundervisning, der har fået underskuddet til at løbe løbsk, og den slags udgifter er det ikke så ligetil at blive af med.

Derfor ser det nu ud til, at skolen i 2023 stadig vil have et underskud på 2,7 millioner kroner.

Elever kommer hjem

Roskilde Kommune har gjort status på handleplanen, som holder stik på lange stræk. Det er lykkedes at inkludere flere elever på Nordskolen, frem for at de går i dyre eksterne specialtilbud, så Nordskolen nu nærmer sig det gennemsnitlige niveau for kommunen.

Den øvelse har dog kastet ekstra udgifter af sig på Nordskolen. For at kunne tage sig ordentligt af de elever, der »kommer hjem«, har skolen været nødt til at sætte nye tiltag i værk. Og det er altså de udgifter, der gør det umuligt at holde sig til planen og få budgettet til at gå op fra 2023.

I år forventer Nordskolen et merforbrug på 6,5 millioner kroner, som er en million kroner mere forventet i den handleplan, der blev godkendt sidste år.

De penge kan kommunen finde på skoleområdets fælleskonto, hvis skole- og børneudvalget siger god for det tirsdag.

Mere pausetid

Nordskolen har også foretaget nogle besparelser på almenområdet, som det indtil videre er lykkedes at komme i hus med.

Det drejer sig blandt andet om, at eleverne har fået 20 minutters pause mere om dagen, hvilket sparer udgifter til undervisningen. Baggrunden skulle dog være, at skolen tidligere havde mindre pausetid end gennemsnittet, og at forældre har efterspurgt længere pauser til børnene.

Derudover er der skruet på lærernes undervisningstimer (10 mere om året), antallet af personaletimer til hver klasse er skruet ned (men er stadig over gennemsnittet), og pædagoger skal tage en større del af den understøttende undervisning (fra 50 til 65 procent).

