15 millioner: Skole-underskud voksede sig stort i det skjulte

- Det gør også, at sagen er kompleks. Det er til dels opstået på skolen, hvor der ikke har været tilstrækkeligt fokus på at håndtere udviklingen i specialundervisningen, samtidig med at elevtallet er gået ned. Så har forvaltningen ikke haft det nødvendige fokus på at følge tæt op på det i en situation, hvor skolen bliver sammenlagt. Det gør, at skolen bliver endnu mere udsat, fordi al fokus er på at skabe en ny skole, og det bliver yderligere kompliceret af, at der har været stor udskiftning i ledelsen. Så det er mange steder, problemet er opstået. Det afgørende for mig er, at vi får hjulpet Nordskolen ud af den situation og sikrer, at det ikke kommer til at ske fremover, heller ikke på andre skoler, siger udvalgsformanden.