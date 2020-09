15-årig på løbehjul kørt ned

Ved 15.30-tiden blev en teenager på elløbehjul påkørt af en 85-årig bilist. Dette uheld skete i krydset ved Jernbanegade, hvor den 85-årige bilist, der er fra Roskilde, svingede til højre mod Allehelgensgade uden at bemærke den 15-årige, som kørte ad Jernbanegade og skulle fortsætte ligeud i retning mod Ringstedgade. Den 15-årige, der ligeledes er fra Roskilde, kom ikke noget til ved påkørslen, men politiet optog ikke desto mindre rapport, og den 85-årige vil formentlig få en bøde for ikke at have overholdt sin vigepligt.