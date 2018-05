15-årig krænket af ekskæresten

Begge havde været til en fest, og de fulgtes derfra. Ved Peder Syv Skolen begyndte den 17-årige at røre ved pigen og kysse ekskæresten, og selv om hun tydeligt prøvede at standse ham, holdt han hende fast, mens han gramsede hende på brysterne og stak en finger op i hendes skede. I retten forklarede han sin handling med, at han var vred efter at have været oppe at skændes med sin far.