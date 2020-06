15-årig kørte både fuld og skæv på knallert

Der var en årsag til, at en 15-årig dreng fra Viby havde svært ved at holde balancen på sin knallert mandag aften på Frederiksborgvej i Roskilde.

Den 15-årige blev stoppet og viste sig at være påvirket af både spiritus og narkotika. Han blev derfor sigtet for de overtrædelser af færdselsloven og anholdt.

Under visitationen fandt politiet 5,5 gram hash på ham, og han kom med mindre pæne verbale ytringer om politiet. Sigtelserne kom derfor også til at omfatte den ulovlige besiddelse af hash samt overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af ytringerne mod politiet.

Den 15-årige viste sig heller ikke at have kørekort til at køre på knallert, så det blev han også sigtet for.

Han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer, inden han blev løsladt og afhentet af sin mor på politistationen i Roskilde.

De sociale myndigheder blev også underrettet om sagen, som både den 15-årige og hans værger kan forvente at høre nærmere om.