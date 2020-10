En 15-årig knallertkører gjorde kun tingene værre for sig selv, da synet af politiet fik ham til at stikke af. Foto: Kim Rasmussen

15-årig knalllertkører flygtede fra politiet gennem hæk

I stedet for at holde ind, tog den 15-årige flugten gennem et hul i hækken. I forsøget faldt han af knallerten, men kom hurtigt på benene igen og fortsatte sin flugt. Betjentene løb dog hurtigere, end knallerten kørte, og politiet fik indhentet den unge flugtkører.

Knallerten bliver nu undersøgt af politiet, og den 15-årige kan forvente at høre nærmere. Der falder nok et par sigtelser for hans kørsel under flugten.