En 15-årig blev taget for butikstyveri i Rema 1000 i Roskildevænget. Foto: Jørgen C. Jørgensen

15-årig butikstyv havde noget i ærmet

Da en 15-årig mand fra Roskilde var i Rema 1000 i Roskildevænget tirsdag eftermiddag, troede han, at ingen havde lagt mærke til, at han stak en energidrik op i ærmet under jakken.