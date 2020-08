Elisa Felici Frederiksen, 14, synes, at Roskilde mangler en skøjtehal. Ønsket er så stort, at hun har lavet et borgerforslag på kommunens hjemmeside. Får det 500 underskrifter, skal politikerne behandle forslaget. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

14-årige Elisa: Roskilde skal da have en skøjtehal

Roskilde - 16. august 2020 kl. 07:45

Hvorfor skal man til Rødovre, Hvidovre eller Herlev for at stå på skøjter? Det synes 14-årige Elisa Filici Frederiksen ikke kan være rigtigt, og nu er hendes borgerforslag godt på vej til at blive et forslag, politikerne skal tage stilling til.

Indtil videre må 14-årige Elisa Felici Frederiksen dog nøjes med at snøre sine rulleskøjter, selv om hun drømmer om at træde ud på isen iført rigtige skøjter og gå til kunstskøjteløb. Der er simpelthen for langt til en kunstskøjtehal til, at hun og hendes familie kan gøre datterens drøm til virkelighed. Alle kunstskøjtehaller på Sjælland ligger i en ring rundt om København, og den ring er Roskilde ikke en del af.

Borgerforslag Hvad gør man så som 14-årig? Elisa gjorde noget, de færreste på hendes alder kaster sig ud i. Hun bruger nu sin demokratiske ret til at arbejde for en skøjtehal.

- Til at begynde med troede jeg bare, det var noget, jeg ønskede, men så så jeg på skrivunder.net, at der var andre, som havde forsøgt at samle underskrifter til en skøjtehal, og så tænkte jeg, at det måske kunne lykkes. Det ville jo være en drøm, siger hun, da DAGBLADET møder hende til en snak om skøjtedrømmen.

Teenageren er lige begyndt i 8. klasse på Sct. Josefs Skole, og nu skal det være.

Der er langt mellem skøjtehallerne i vores område. Hvidovre, Rødovre og Herlev er vel tættest på. Foto: Kenn Thomsen

- Det var mine bedsteforældre, som havde set, at man kunne lave et forslag til byrådet. Så det har jeg gjort. Det tog mig 100 år at skrive teksten, og når man er så ung som mig, så tænker man nok, at de der fra byrådet kan man slet ikke komme i kontakt med. Men nu må vi se, siger hun.

Hal til mange Elisa Felici Frederiksen ønsker ikke bare, at hallen skal være til dem, som elsker kunstskøjteløb.

- Der skal være ishockey, curling, hurtigløb og naturligvis mulighed for at leje skøjter og hygge sig. Det kunne blive et fedt sted at hænge ud. Der skal jo penge i kassen for, at det kan fungere. Når det er sommer, så skal der ikke være is. Jeg har set i andre skøjtehaller, at man fjerner isen og bruger arealet til andre ting, fx basket og streetsport, siger hun.

Placering Og den unge dame er ikke sådan at stoppe i sin iver.

- Jeg har også fundet en placering: Hal 9 på Musicon. Den ser ud til at blive brugt til meget lidt. Det miljø, som er omkring en skøjtehal, passer godt ind på Musicon. Det også sådan lidt strret/skate-agtigt. Det kunne blive så fedt.

Elisa Felici Frederiksen håber, at hun kan finde andre, som vil være med til at arbejde med at få en skøjtehal til byen. Hvis nogen vil være med, så kan man skrive til Elisa på elisafelfred@icloud.com.

Skriv under Vil man gerne støtte borgerforslaget, så kan man skrive under her: https://roskilde.dk/content/roskilde-vil-skoejte

Forslaget har p.t. cirka 230 underskrifter, og det skal have 500 for, at byrådet skal sætte det på dagsordenen. I sidste uge fik Elisa Felici Frederiksen stor opmærksomhed på Facebook, da hun luftede forslaget, og det giver hende tro på, at det kan lykkes.

- Det skal lykkes. Jeg var lidt hype den anden dag, hvor det bare strømmede ind med underskrifter. Det var fedt at se, at jeg ikke er alene om ønsket om en hal, siger hun.