Markedsdagen er slut, og Luna Mygdal Mandel fremviser her en af de to næsten tomme kasser, der var fyldt med masser af vaniljestænger fra morgenstunden.

14-årig vaniljepusher var topsælger på marked

Roskilde - 09. oktober 2019 kl. 20:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag morgen klokken otte cyklede Luna Mygdal Mandel gennem Viby med et par kasser vaniljestænger på bagagebæreren. De velduftende varer var fra det lokale firma, Vaniljen, som ofte bliver omtalt som Vaniljepusheren på Facebook af ejer, Michael Boe Frost.

Læs også: Ny baptistpræst skal jonglere både kirke og karriere

Da Villa Virkelysts markedsdag åbnede klokken 10, havde Luna allerede de første kunder i køen.

- Det var en rigtig travl arbejdsdag for mig. På et tidspunkt stod folk i en kø, der var så lang, at boderne overfor mig måtte rykke deres borde for at de andre handlende kunne komme forbi, fortæller Luna stolt.

På de fire timer, som markedet varede, lykkedes det ungarbejderen Luna Mygdal Mandel at sælge mere end to kasser med vaniljestænger. Michael Boe Frost var forhindret i at deltage på markedsdagen og hyrede i stedet unge Luna til jobbet.

Vibys iværksætterhus, Villa Virkelyst, havde sendt markedsdagen til vejrs som en prøveballon og finder, at dagen var en succes. På trods af, at nogle af virksomhederne havde et lidt beskedent salg, var der alligevel en god pionerånd blandt stadeholderne. Mange fandt, at markedsdagen var en rigtig god måde at vise Viby, hvad deres virksomheder tilbyder, selv om de endnu er for små til at have en butik i byen.

Et par af stadeholderne talte under oprydningen om, at de jo nok hellere måtte lure lidt på den unge »vaniljepusher« og se, om de kan finde et par nye salgstrick til det næste marked. Villa Virkelyst er støttet af Roskilde Kommunes udvalg for vækst, erhverv og globalisering.

