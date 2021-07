Skateparken på Musicon tiltrækker mange unge, men ikke alle ved, hvordan man skal opføre sig. Således er en 15-årig gfra Høje-Taastrup nu dømt for røveri mod en 14-årig. Foto: Lars Kimer

14-årig udsat for røveri i skatepark

Roskilde - 21. juli 2021 kl. 05:13 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det var røveri, en 14-årig dreng fra Høje-Taastrup blev udsat for, da han en tirsdag aften i marts i år var taget til Musicon sammen med et par kammerater for at køre på løbehjul i skateanlægget i Rabalderparken.

Blandt de øvrige, der var til stede, var en anden gruppe på tre, som tilsyneladende var ude på ballade.

Beskyldt for tyveri Det mærkede den 14-årige første gang, da en af ballademagerne - en 15-årig fra Roskilde - tog løbehjulet fra ham.

Lidt senere beskyldte ballademageren den 14-årige for at have taget hans e-cigaret, og han insisterede på at se, hvad den 14-årige havde i sin taske.

Til sidst indvilgede den 14-årige i at lade den 15-årige få en kig ned i tasken. Dernede lå den 14-åriges airpods, som den 15-årige snuppede.

Den 14-årige greb hurtigt om den 15-åriges håndled, hvorpå den 15-årige - med hånden i lommen, som om han havde en kniv - højlydt truede med at stikke den 14-årige, hvis han ikke slap. Den yngre slap klogeligt.

Ændrede forklaring Den 14-åriges kammerater kunne i retten bekræfte den udlægning af episoden, hvorimod den 15-årige fuldstændig ændrede den forklaring, han tidligere havde givet til politiet, fordi den ifølge ham selv var afgivet, »mens han var i chok.«

Han nægtede at have truet nogen som helst og mente desuden, at hvis der havde været vidner, var de langt væk alt.

Han afviste også, at det bagefter, da han følte, at jorden brændte under ham - var ham, der havde skrevet til den 14-årige på Instagram om de airpods, han manglede.

Her tilbød han at levere de stjålne airpods tilbage, hvis den 14-årige til gengæld ville trække sin anmeldelse til politiet tilbage. Men »det var slet ikke ham, der havde skrevet. Det måtte være en anden med et navn, der lignede hans,« hævdede han nu.

Utroværdig Den 15-åriges troværdighed var således ikke i top, og retten havde ikke svært ved at fæste lid til den 14-årige, hvis forklaring var troværdig og sikker.

Dommen kom til at lyde på fire måneders fængsel. Straffen blev gjort betinget, dels på grund af røverens alder, dels på grund af den beskedne værdi, airpods'ene repræsenterer.

Prøvetiden blev fastsat til to år. Desuden skal den 15-årige rette sig efter afgørelser, som bliver truffet af ungdomskriminalitetsnævnet.