En 14-årig dreng fra Roskilde må en tur på politistationen, hvis han vil have sit musikanlæg igen. Det spillede alt for højt torsdag aften på Klostermarkskolens område. Foto: Kenn Thomsen

14-årig må hente musikanlæg på politistationen

En gruppe unge benyttede torsdag aften efterårsferien til at holde en fest på Klostermarkskolens område. Musikken var dog så høj, at politiet blev tilkaldt klokken 21.43.

Politiet vurderede, at det var nødvendigt at beslaglægge et bærbart musikanlæg for at få skabt ro i området.