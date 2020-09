14-årig forfatter læste op for skoleelever

14-årige Liv Lassen var for første gang ude som forfatter, da hun tirsdag læste op for mere end hundrede elever fra 0.-5. klasse på Viby Skole, afdeling Ørstedvej.

Liv Lassen var på besøg sammen med sin lærer fra Sommerskriveskolen for unge i Lejre, Anne Klein fra Viby, som selv er forfatter og tidligere har været lærer på skolen. Anledningen var FN's internationale læsedag, Den Kæmpestore Læsedag, og duoen læste på skift op for syv forskellige klasser i skolens højtlæsningshjørne i det nyindrettede bibliotek.

Liv Lassen har netop haft sin forfatterdebut i Sommerskriveskolen i Lejres lille antologi »14 16 17« og læste op af sin novelle »En anderledes verden«. Der var stor spørgelyst hos eleverne, der især var benovede over, at det er muligt at være forfatter, når man kun er 14 år.

- Det var en rigtig sjov oplevelse at læse højt, og efterhånden som dagen gik, kunne jeg mærke, at jeg begyndte at blive bedre til det, og jeg har fået mod på at læse op for børn igen en anden gang, siger hun om oplevelsen.