14-årig får sin sag for: Skøjtehal skal behandles i byråd efter 654 underskrifter

Roskilde - 08. november 2020 kl. 06:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der er stadig lang vej til, at folk i Roskilde kan snøre skøjterne, men arbejdet med en skøjtehal er nået et skridt videre.

14-årige Elisa Felici Frederiksens borgerforslag har nemlig samlet 654 underskrifter, og hvis et forslag opnår 500 stemmer, skal politikerne drøfte det. Det er dog langt fra det samme som, at de finder penge til projektet.

- Det er rigtig dejligt, at vi ligger på over 600 underskrifter. Jeg håber, at byrådet vil drøfte mulighederne, når nu så mange synes om ideen, siger Elisa Felici Frederiksen.

»Ramt« af virus

De praktiske arbejde med skøjtehallen har lige som alt andet »fået virus«.

- Vi er lidt på standby, for vi ville rigtig gerne danne en forening, men det er svært, når man ikke rigtig må mødes. Vi har talt med nogle enkelte, som gerne vil være med til at få det op at stå, men jeg håber da på flere, siger Elisa Felici Frederiksen.

Hun synes ellers selv, hun havde fået en god ide til at få spredt budskabet om ønsket om en skøjtehal.

- Jeg så, at der skulle være en skøjtebane på Hestetorvet til jul, og at foreninger kunne have en bod. Det var jo lige os. Det ville være et perfekt sted at få gjort opmærksom på ønsket om en skøjtehal. Nu kommer skøjtebanen på Hestetorvet så heller ikke på grund af corona. Det er virkelig trist, siger hun.

I stedet har Elisa Felici Frederiksen lavet facebookgruppen »Roskilde på Is«, hvor man kan like og være med til at bakke op om sagen.

Måske en airdome

Hun har også været til møde med en af kommunalpolitikerne, Pierre Kary (K).

- Vi snakkede om, hvad der kunne lade sig gøre, og det ville være godt med en forening. Vi talte også om, at en airdome var en billigere vej til en skøjtehal end en rigtig skøjtehal. Det kunne bestemt være et skridt på vejen. Man vil sagtens kunne spille ishockey i sådan en hal og leje skøjter ud. Det kunne være en hurtigere vej til målet, siger Elisa Felici Frederiksen.

Vil du være med til at lave det grundlæggende arbejde for en skøjtehal i Roskilde, så kan Elisa Felici Frederiksen kontaktes på mail: elisafelfred@icloud.com

