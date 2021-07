131-årig får en overhaling

Det spørgsmål høres flere gange dagligt, hvis man færdes i Skomagergade, hvor nummer 22, over for Meny, for tiden ikke er højere end selve plankeværket.

OK Byggedesign har på vegne af ejendommens ejer, Peter Müller, fået kommunens tilladelse til en delvis nedrivning af den eksisterende bygning. Arbejdet vil resultere i et forretningslokale, som er på 155 kvadratmeter, og som desuden er mere regulært end det gamle, lige som der i en tilbygning bagtil bliver etableret personalerum og toilet.

Ovenpå vil der - som hidtil - være tre lejligheder, to over nummer 20, som tilhører samme ejendom, og til to nybyggede over nummer 22. Lejligheden på kvisten bliver på 62 kvadratmeter, mens der på første sal er 72 kvadratmeter at boltre sig på. Denne lejlighed får desuden et stort aktiv i en stor tagterrasse mod nord.