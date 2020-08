13-årige Ryan Bradshaw har allerede vundet flere musikkonkurrencer, og Schubertiaden glæder sig til at præsentere ham for publikum i Roskilde. Foto: PR

13-årigt klavertalent er en investering til fremtiden for Schubertiaden

Roskilde - 04. august 2020 kl. 18:24 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kun 13-årige Ryan Bradshaw er blandt de optrædende på årets klassiske musikfestival i Roskilde, Schubertiaden 2020. Trods sin alder allerede har han markeret sig som et af de helt store klavertalenter og blev nummer to ved Aarhus International Piano Competition 2019 og har vundet flere internationale konkurrencer. Ryan Bradshaw er fra Slovakiet, men har en australsk far, hvilket forklarer det engelskklingende navn.

- Jeg har hørt ham flere gange, og det bliver en enorm oplevelse. Han spiller på et niveau, så man tror, det er løgn, siger Schubertselskabets generalsekretær Bent-Erik Rasmussen, som også havde booket stortalentet til forårets Junior Schubertiaden, men den måtte aflyses.

- Det er godt at få oparbejdet den slags kontakter, for når han bliver en stor stjerne om fem år, vil han have gode minder om Roskilde, og så vil vi have lettere ved at få ham hertil igen, end hvis han ikke kendte os i forvejen, siger han. Ryan Bradshaw giver koncert i Roskilde Gymnasiums koncertsal søndag den 23. august.

Schubertiadens afslutningskoncert bliver med Den Danske Strygekvartet, der blandt sine medlemmer tæller Rune Tonsgaard Sørensen (yderst th) fra Roskilde. Foto: PR

Klassisk og folkemusik Et andet eksempel på et ungt talent, der siden er blevet et stort navn, er violinisten Rune Tonsgaard Sørensen, som er opvokset i Roskilde. Han er med i den internationalt kendte Den Danske Strygekvartet, som har spillet adskillige gange på Schubertiaden og i år står for afslutningskoncerten lørdag den 29. august i koncertsalen på Roskilde Gymnasium.

- De er ikke alene dygtige, men har også en god kontakt til publikum, og det kan vi også allerede se på billetsalget, siger Bent-Erik Rasmussen.

Koncerten i Roskilde bliver lidt speciel, for første halvdel bliver klassisk, mens anden del byder på folkemusik. Den kombination er dog ikke så overraskende, når man ved, at Rune Tonsgaard Sørensen også er medlem af folktrioen Dreamers' Circus, og at hans to ensembler skulle have optrådt sammen på Roskilde Festival i år. Den koncert er dog udskudt til næste års festival på Dyrskuepladsen.

