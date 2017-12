Se billedserie Sebastian Richelieu Heltberg byggede shelteret i haven på to dage sammen med sine bedsteforældre to af sine søskende. Det var dog først efter, han havde tilbragt vinteren i telt. Foto: Kristian Jørgensen

13-årige Sebastian sov udenfor i et år

Roskilde - 20. december 2017 kl. 06:25 Af Kristian Jørgensen

Nogle af os kan trods tykke frakker mærke kulden helt ind i marven, når der ingen vej er uden om at mase sig gennem vinterens frost og slud. At overnatte under de forhold kan virke helt uoverskueligt, men sådan har 13-årige Sebastian Richelieu Heltberg det på ingen måde.

Han har sovet ude i et helt år. Det har indbragt ham spejdermærket Snorky, men han har det også bedre med at overnatte ude i haven end inde på drengeværelset.

- Det er den friske luft. Det virker mere naturligt end at være indenfor, siger teenageren i parcelhushaven i Himmelev.

Han lagde hårdt ud med at begynde udesovningen i november sidste år. Vinteren tilbragte han i telt, men i foråret tilbød bedsteforældrene at komme med træ fra deres plantage, og sammen med to af Sebastians søskende byggede de et shelter i haven.

For at få mærket skal man sove ude 365 nætter ud af højst 400. Sebastian Richelieu Heltberg har brugt 380 nætter på at gennemføre, og de 15 nætter har han været tvunget indendøre.

De fleste af dem var på grund af en spejderlejr med overnatning indenfor, nogle få nætter har han været syg, og så har hans mor forbudt ham at sove ude nytårsaften og under nogle kraftige storme.

Men selv på ferie har han slæbt teltet med og sovet ude, og han tilbringer også aftener i shelteret inden sengetid.

- Jeg er nogle gange gået herud for at få lidt fred, og så har jeg siddet på taget og set på stjerner, lyder det bag det generte teenagesmil.