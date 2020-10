13-årig stjal nissehue og make-up

Der var flere varer i Føtex på Ro's Torv, som var fristende for en 13-årig pige fra Roskilde. Hun forsøgte derfor at komme ud af butikken med en del ting, men uden at betale. Den gik bare ikke, og den 13-årige pige blev opdaget og tilbageholdt af personalet ved udgangen mandag eftermiddag.