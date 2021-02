Karolina E. Osipowska fra Co-lab ses her sammen med direktøren for Roskilde Tekniske Skole Jesper Østrup (tv.) og formanden for byrådets Klima- og Miljøudvalg Karim Arfaoui (S). Foto: Jan Partoft

120 ledige sættes i sving - Samarbejde bag Roskilde-projekt

120 ledige i Roskilde får nu en ekstra mulighed for at komme i sving med et job gennem et nyt samarbejde, hvor de arbejdsløse sendes ud til forskellige firmaer eller uddannelsesinstitutioner.

Bag intiatiativet står en række lokale aktører samt Jobcentret og CORO, Co-lab Roskilde, der vil sørge for, at de ledige kan få opkvalificering og individuel støtte, så de på den måde får bedre chancer for at klare sig på arbejdsmarkedet.

En af de lokale virksomheder, der allerede har meldt sig, er Chr. Hansen. Virksomheden har været en værdifuld medspiller og har bakket op om visionen og det forhold, at der er behov for at nytænke vejen tilbage til arbejdsmarkedet for de mest udsatte.

- Som virksomhed ønsker vi at arbejde for inklusion og bidrage til en ny tilgang, hvor beskæftigelsesindsats i højere grad indgår i flere formaliserede netværk og partnerskaber.

- Vi har gennem årene fået en del erfaring med, at have borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilknyttet Chr. Hansen med gode resultater. Det kræver for alle involverede partere, at der samarbejdes, siger Senior manager Lotte Gerup fra Chr. Hansen.

Ide fra jobcenter

Ideen til det nye projekt kommer fra Jobcenter Roskilde, der sammen med innovationslaboratoriet CORO, Co-lab Roskilde og dens medlemmer samt en række andre lokale aktører har udviklet projektet.

- Vi har en særlig opmærksomhed på at hjælpe den gruppe af ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet og samtidig hjælpe virksomhederne med at rekruttere. Vi glæder os til et stærkt samarbejde med de mange gode kræfter på tværs i Roskilde, og vi håber, at endnu flere virksomheder vil bakke op om indsatsen, siger jobcenterchef i Roskilde Kommune Karen Djørup.

Klædt på til møde

CORO, CO-lab Roskilde har stået for samarbejdet mellem alle aktørerne:

- Vi skaber mulighed for, at både virksomheder og borgere bliver klædt på til at møde hinanden gennem skræddersyede forløb.

- Projektet skal tage udgangspunkt i de lokale jobåbninger. Mens borgeren er i 'småjob', gælder det om at skabe nødvendige kompetencer hos vedkommende med udfra virksomhedens og branchens behov. Så vokser chancen for et egentligt arbejde bagefter. forklarer direktøren i CORO, Co-lab Roskilde Karolina E. Osipowska.

De er med

Projektet har fået opbakning af og er udviklet i samarbejde med: CORO, Co-lab Roskilde, Roskilde Kommune, RUC, PH Absalon, ZEALAND, Clavis, ZBC, Roskilde Tekniske Skole, VUC, ARGO, Beredskabet, Boligselskabet Sjælland, Chr. Hansen, De forenede Dampvaskerier, Erhvervsforum, Gotlieb, JKS, Klimaks, Landskaberne, Keep going, Kaffe karma m.fl.