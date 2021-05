De ansatte i Modtagelsen på Roskilde Sygehus føler sig dårligt behandlet af en ny leder og har forladt arbejdspladsen i stort antal. Foto: Jan Partoft

12 ud af 20 sygeplejersker er rejst: Men ledelsen mener at have styr på personaleflugt fra sygehus

Roskilde - 26. maj 2021 kl. 08:50 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Ledelsen af akutmodtagelsen på Roskilde Sygehus regner med, at der nu er styr på personaleflugten efter at mere end halvdelen af sygeplejerskerne har sagt op siden september 2020.

- Det er rigtigt, at 12 ud af 20 sygeplejersker har sagt op på akutafdelingen siden 1. september, siger Poul Mossin, der er ledende oversygeplejerske i akutafdelingen på Universitetshospitalet Sjælland. Det vil sige afdelingerne i Roskilde og Køge.

- Akutafdelingen har været gennem en omskiftende proces inden den blev samlet til en i 2019, der er fælles for Roskilde og Køge. Det har givet en sammensat kultur, og samtidig har der kun været en halvtidsansat afdelingssygeplejerske. Så der har kun været en leder til stede to til tre dage om ugen.

Ny chef Problemerne med opsigelserne begyndte samtidig med, at der kom en fuldtidsansat afdelingssygeplejerske i Roskilde.

- Da vi fik økonomien til det i 2020 ansatte vi en fuldtidsleder, med det sigte på at vi i 2025 skal samle hele afdelingen i Køge på det nye sygehus, siger Poul Mossin.

- Det har så været svært for nogle af medarbejderne, at der er blevet lavet om på rutinerne.

- Begrundelserne for opsigelserne har været meget forskellige, en er gået på pension, nogle har været trætte af snakken på afdelingen og andre har været utilfredse med forholdene.

- Mange af dem, der er holdt op, har været deltidsansatte, nogle endda med få timer. De 12 medarbejdere, der er stoppet, svarer til 8,7 fuldtidsstillinger.

- I dag har vi ikke stillinger, hvor vi ansætter folk med så få timer mere. Er man der kun få timer, så er det svært at få indarbejdet nye rutiner og blive en del af et team.

Den omdiskuterede nye leder på afdelingen har tidligere haft andre job i sundhedssektroen, hvor vedkommende kun har været i kortere perioder.

Bedre arbejdsmiljø Poul Mossin er godt klar over, at det er tegn på alvorlige arbejdsmiljøproblemer, når så mange medarbejdere frivilligt vælger at forlade arbejdspladsen.

- Det er aldrig rart, når mange medarbejdere forlader en afdeling, og vi har da også haft et personalemøde om problemerne og i begyndelsen af juni har vi en temadag, hvor alle fra afdelingen kan være med. Den dag bliver akutafdelingen i Roskilde passet af folk fra Køge.

- Vi arbejder fremadrettet og gør en stor indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø.

- Akutafdelingen har hele tiden været bemandet tilstrækkeligt, da vi har mulighed for at hente folk fra Køge, når det er nødvendigt.

Politisk tiltro til ledelsen Sjællands Universitetshospital og dermed Roskilde Sygehus er ejet og drevet af Region Sjælland, og her har man også bemærket de mange opsigelser fra sygeplejerskerne. Det har fået formanden for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering Gitte Simoni fra Dansk Folkeparti til at interessere sig for sagen.

- Jeg har spurgt ind til situationen med de mange opsigelser i akutmodtagelsen på Roskilde Sygehus, siger Gitte Simoni.

- Her har jeg fået at vide, at ledelsen arbejder på, at der skal være et godt arbejdsmiljø, og jeg har tiltro til, at det lykkedes, og at der er styr på det.

Sygeplejeråd i dialog Sygeplejerskernes fagforening Dansk Sygeplejeråd er parat til at medvirke til at finde en løsning, så opsigelsesbølgen stopper.

- Jeg synes selvfølgelig at det er bekymrende, når så mange kompetente sygeplejersker siger op, fortæller kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd Sjælland Helle Dirksen.

- Jeg vil ikke gå i detaljer med sagen, men vi skal have en dialog med ledelsen om de problemer, som vores medlemmer har i afdelingen. Men det er svært at sige noget om det fører til at nogle af sygeplejerskerne vender tilbage til afdelingen.

Fagforeningen har aftalt et møde med ledelsen på sygehuset i begyndelsen af juni.

