12 med i talentprogram

Roskilde Gymnasium har fået 12 elever fra 1.g'erne med i Akademiet for Talentfulde Unges talentprogram. De 12 er med i et toårigt program, hvor de kommer til at møde store faglige og personlige udfordringer, som byder på møder med eksperter og topforskere til workshops, undervisning og projektarbejde. På billede ses de 12 udvalgte og talentkoordinator Tilde Bak Halvgaard.