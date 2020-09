12-årig pige kvæstet i højresvingsuheld

Pigen kom cyklende igennem røde port og skulle lige ud i krydset. Den 53-årige kvinde, der kommer fra København, kørte i samme retning, men skulle dreje i krydset.

Bilisten havde holdt for rødt i krydset og satte i gang for at svinge til højre. Her overså hun cyklisten, som blev ramt og kom ind under bilen.